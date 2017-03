A. Silva Matos projeta fábricas de eólicas flutuantes em Aveiro e Setúbal 03 mar 2017, 22:33 O maior grupo nacional do sector está bem posicionado para fabricar parques eólicos flutuantes offshore destinados a vários pontos do globo. "Maiores, mais pesadas e com diâmetros superiores". Este é o desafio da metalomecânica A. Silva Matos, em Sever do Vouga, de onde saem quatro torres eólicas por semana com destino a clientes de todo mundo. "Iniciámos este sector em 2011, em consórcio com a EDP, com uma estrutura offshore inovadora a nível mundial. Temos novos projetos, para Portugal e países europeus", adiantou Adelino Costa Matos, administrador da subholding ASM Industries. 3.500 torres metálicas ´made in Portugal´ sairam, na última década, da pequena localidade serrana para ajudar a produzir energia eólica em todo o mundo. A crescente lista de encomendas para torres destinadas a parque eólicos flutuantes forçou novos investimentos. A dimensão dos componentes obriga a transporte por via marítima, o que leva a projetar a instalação de uma nova fábrica em pleno porto de Aveiro "por questões de fabrico e logístico". São 25 milhões de euros e 120 colaboradores só na primeira fase. O projeto está aprovado pelo Portugal 2020, aguardando o desfecho das negociações com a Administração do Porto de Aveiro. A A. Silva Matos está interessada, também, em instalar no complexo da Lisnave, em Setúbal, uma outra unidade, de montagem de grandes estruturas, neste caso das fundações que suportam as torres eólicas flutuantes. Dentro de um mês, será ativada mais uma linha de produção na fábrica de Sever do Vouga, num investimento de cinco milhões de euros, o que permitirá aumentar a produção em 40% e criar 30 novos empregos. O grupo onde trabalham cerca de 400 funcionários atravessou bem os anos mais agudos da crise graças à exportação, que leva cerca de 90% da produção. O objetivo é atingir os 50 milhões de euros só no sector das torres eólicas em 2020.





