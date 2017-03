Assembleia do Jovem Autarca de Santa Joana, freguesia de Aveiro, tomou posse 03 mar 2017, 16:18 Uma iniciativa da Junta de Freguesia local, em parceria com o Colégio D. José I para "potenciar comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões e as ideias dos jovens e principalmente, preparar uma participação ativa nas decisões politicas/cívicas" envolvendo os estudantes.



Ao longo dos últimos dois meses foram realizadas ações de sensibilização ao projeto, e consequentemente, à perceção perante os jovens das funções e dos desafios que é ser um autarca local e de como funciona uma Assembleia de Freguesia.



Duas listas apresentaram-se a votos, mobilizando 74 alunos, do 9º ano e dos cursos de equivalência ao ensino secundário lecionados no Colégio D. José I, que elegeram 11 membros.



A tomada de posse e a primeira sessão ordinária ocorreram esta sexta-feira, momento que serviu para ficar ouvir o presidente da Junta de Freguesia dar conta da atividade autárquica.



Já os eleitos sugeriram normas para as iniciativas da juventude de Santa Joana.



A Assembleia do Jovem Autarca de Santa Joana volta a reunir-se em abril e junho.

