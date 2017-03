2016 foi "um ano de sucesso" na atividade do Teatro Aveirense, refere uma nota de imprensa assinada pelo presidente da Câmara.



Em Março, assinala-se os 136 anos da fundação da sala da cidade. Uma data que Ribaui Esteves diz estar a ser honrada "com crescimento e aposta no futuro".



O primeiro ano da nova gestão do Teatro Aveirense com a direção geral e artística de José Pina foi "o melhor ano" desde a sua reabertura em 2003. O compromisso passa agora por "fazer mais e melhor".



O balanço dá conta de 161 espectáculos, com um número de sessões de 199, a que assistiram 40.775 espectadores gerando receitas de bilheteira de 268.823 euros.



O edil adianta que o auditório sofreu uma "profunda mudança do paradigma e da lógica do seu funcionamento com um novo modelo de organização", passando a gestão passou de duas empresas municipais (TEMA e Teatro Aveirense) para a Câmara "num delicado processo executado com sucesso".



Surgiu uma nova imagem e estratégia de comunicação, e foram definimos "novos desafios e objetivos estratégicos".



Ribau Esteves afirma que o teatro é agora um "elemento ativo de toda a política cultural", trabalhando em equipa com outras unidades orgânicas e "liderando novas apostas como o Festival dos Canais".



O cartaz procura uma oferta capaz de corresponder às expectativas de "novos e diferentes públicos".



Uma "programação pluridisciplinar e recetiva às novas tendências e aos novos valores da criação artística contemporânea nacional e internacional, assim como no estímulo ao tecido criativo nacional, local e regional".



As associações culturais do município também "acederam mais a este palco principal da cultura aveirense".



Exemplos do trabalho desenvolvido

Estreia nacional de projectos na área da música como “Señoritas” , “Rita Redshoes”, ou o lançamento do novo cd de “Ela Vaz” e dos “Souq” (artistas de Aveiro). Acresce a estreia nacional e a residência artística da peça de teatro “ O Conto de Inverno” da companhia Teatro Oficina ou a residência artística do projecto ”Climas” da Companhia Circolando.

Criação de novos eventos na programação do Teatro Aveirense como o Ciclo de Concertos “ Há Noite No Estúdio”, o Festival de Cinema Italiano e o emblemático Festival Sons Em Trânsito, que nove anos após a sua realização voltou para encantar a comunidade musical nacional e em particular Aveiro.