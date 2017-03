As candidaturas para o programa de voluntariado “Imaginarius Participa 2017”, dirigido a maiores de 16 anos, decorrem até ao final do mês.



Segundo informa a Câmara da Feira, o voluntário "assumirá funções de contacto com o público, companhias e artistas, nomeadamente na cedência de informações e encaminhamento para espetáculos, gestão de público, participação em espetáculos e acompanhamento das companhias, entre outros".



Uma oportunidade para jovens viverem o Imaginarius na sua essência e estabelecerem redes de contactos com o mundo artístico, tendo ainda acesso gratuito a uma ação de formação e a um conjunto de eventos e equipamentos nas áreas da cultura e desporto.



As candidaturas devem ser remetidas para o e-mail participa@imaginarius.pt.



Organizado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o festival Imaginarius realiza-se nos dias 25, 26 e 27 de maio, no centro histórico de Santa Maria da Feira.