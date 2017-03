CDS questiona Governo sobre falta de obras de defesa da costa 03 mar 2017, 10:17 João Pinho de Almeida e António Carlos Monteiro, deputados do CDS eleitos por Aveiro, questionaram o Governo para saber a razão de não terem arrancado as obras anunciadas para o litoral do distrito de Aveiro, nomeadamente nas praias de Esmoriz, Cortegaça e Furadouro, concelho de Ovar. "Em duas perguntas enviadas aos ministros do Mar e do Ambiente, os deputados do CDS questionam quando será feita uma análise detalhada das vantagens e desvantagens das soluções preconizadas, bem como de análises custo-benefício, de análises multicritérios e de estudos de avaliação ambiental baseados na modelação da dinâmica local costeira, tendo em vista introduzir racionalidade e sustentabilidade às ações preconizadas no Litoral XXI", refere uma nota de imprensa do CDS. Os deputados lembram que na noite de 27 para 28, e durante o dia de 28 de fevereiro, o mar voltou a galgar os muros e andou próximo das habitações no Furadouro e Esmoriz, colocando pessoas e bens, mais uma vez, em risco e à mercê da natureza. "O Litoral português apresenta um valor natural, económico e cultural ímpar, cuja importância é amplamente reconhecida, mas inverter os problemas que o assolam é difícil, uma vez que a sua regeneração é um processo complexo e demorado", alertam. Em consequência dos temporais do primeiro trimestre de 2014, foi constituído o Grupo de Trabalho para o Litoral (GTL) com o objetivo de “desenvolver uma reflexão aprofundada sobre as zonas costeiras”, e definir “um conjunto de medidas que permitam, no médio prazo, alterar a exposição ao risco, incluindo nessa reflexão o desenvolvimento sustentável em cenários de alterações climáticas”. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)