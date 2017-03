Aluna da UA brilha com protótipo de dosímetro para aplicações em técnicas de braquiterapia 03 mar 2017, 09:55 Ana Jorge Gonçalves, aluna do Mestrado Integrado em Engenharia Física da UA, venceu o prémio de Melhor Palestra no Encontro Nacional de Estudantes de Física (ENEF 2017), realizado em Almada, em Fevereiro, com a apresentação do trabalho realizado na conceção de um dosímetro protótipo baseado em fibras óticas cintilantes para aplicação em técnicas de braquiterapia, nomeadamente para o tratamento do cancro da próstata. Desenvolvido na cadeira de Projeto do 3º Ano do Mestrado Integrado em Engenharia Física, com orientação de João Veloso e coorientação de Luís Moutinho, o dispositivo apresentado por Ana Jorge Gonçalves baseia-se em fibras óticas cintilantes acopladas a uma fibra ótica de polimetil – metacrilato (PMMA), que guia a luz de cintilação até um fotomultiplicador de silício. Com este dosímetro a aluna acredita que é possível assegurar a qualidade do tratamento, tão fundamental nas técnicas de radioterapia (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)