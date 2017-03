Tó-Jó convenceu o Tribunal de Execução de Penas (TEP) que já pode retomar a vida normal fora das paredes da cadeia onde passou os últimos 17 anos.



A forma como "sentidamente" fala do duplo homicídio dos pais, demonstra que "interiorizou a gravidade" dos atos, lê-se no despacho que concede a liberdade condicional a partir de 7 de março.



Além disso, sublinha a juiza que teve de apreciar o pedido, o antigo vocalista da banda de death metal ´Agonizing Terror´ fez durante o período de reclusão um percurso pessoal "consolidado", dando garantias de não reincidir.



Não só "está habilitado a evoluir socialmente" como inspira confiança em poder integrar-se comunitariamente como um membro "válido".



Ao fundamentar a decisão de antecipar o fim da pena de 25 anos, a magistrada lembra que a "eternização" da permanência atrás das celas tinha um risco associado: "iria contribuir para o desmotivar". E quebrar de forma "mais abrupta os laços com a vida normal", tornaria a inserção comunitária "tarefa extremamente difícil".



Tó-Jó, 40 anos, atualmente a frequentar o terceiro ano de um curso superior de ´Marketing e Negócios Internacionais´, comprometeu-se a conseguir a licenciatura. E embora sem ter qualquer proposta de trabalho, está disposto "a procurar e aceitar qualquer emprego". Entretanto, beneficiará de apoio, incluindo económico, de familiares próximos, nomeadamente de uma tia com quem lhe foi fixada residência.



Neste quadro, a juiza concluiu pela existência de condições para o condenado levar uma vida afastado da prática de novos crimes, avisando, contudo, que ter-se-á de manter "determinado nesse sentido".



Caso contrário, a liberdade condicional com efeitos até agosto de 2022 poderá ser revogada e cumprir na cadeia o que falta da pena aplicada.

Embora conhecido como o processo do "crime satânico de Ílhavo", o tribunal não deu como provado o quadro de "liturgia" de grupo, relacionado com a apologia da morte e cultos de Satanás, mas sim motivos fúteis, nomeadamente económicos, relacionados com o seguro de vida do casal assassinado à facada.