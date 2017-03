PCP defende investimentos nas estações e apeadeiros do concelho de Ovar 02 mar 2017, 22:47 A linha do Norte é uma infra-estrutura fundamental quer para a mobilidade das populações, quer como factor de desenvolvimento do tecido económico do município. É por isto que há anos que o PCP tem defendido a requalificação das estações e apeadeiros, abandonadas por sucessivos governos do PSD e do PS, num concelho em que diariamente milhares de trabalhadores e estudantes utilizam o comboio como meio de transporte e que deve ser estimulado para uma mobilidade mais sustentável do ponto de vista ambiental.





De facto há muito tempo que os utentes vêm acumulando queixas sobre as condições das estações e apeadeiros, precárias e incómodas para os passageiros, especialmente idosos e cidadãos com deficiência. São ainda mais preocupantes as questões de segurança, pela inexistência de atravessamentos desnivelados das linhas, que já causaram atropelamentos mortais, pela diminuta plataforma central de passageiros que expõem os seus utilizadores a situações de grande risco sobretudo quando passam comboios de mercadorias e passageiros a alta velocidade expondo-os a enormes deslocações de ar.



Assim, e tendo em conta que o governo continua sem manifestar qualquer intenção de intervenção a curto prazo, o PCP, através do seu deputado municipal, Carlos Jorge Silva, apresentou uma moção na Assembleia Municipal, aprovada por unanimidade, forçando o governo a:



1.Interpelar os responsáveis da Infraestruturas de Portugal, pela resolução dos problemas sentidos com tanta acuidade pelos utilizadores das estações ferroviárias de Ovar e de Esmoriz e nos apeadeiros de Cortegaça, Carvalheira-Maceda e Válega; 2.Proceder ao reforço orçamental da para que realize compulsoriamente a necessária e urgente reabilitação.



Paralelamente, o PCP está a desenvolver uma campanha junto dos utentes, prestando contas do seu trabalho e apelando à organização destes em defesa dos direitos de mobilidade. Neste quadro esteve presente a em Ovar a deputada comunista na Assembleia da República Diana Ferreira.



