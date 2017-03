Secretário de Estado da Saúde revela investimentos para obras no Hospital de Aveiro e Urgências de Águeda (Terra Nova) 02 mar 2017, 18:13 Foram aprovados, na semana passada, dois projectos para duas unidades do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), orçando mais de dois milhões de euros. Um, visando a total cobertura de fibrocimento do Hospital de Aveiro e o outro relacionado com a remodelação das Urgências do Hospital de Águeda (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

