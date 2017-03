Três meses depois do arranque da operação de transportes públicos, agora sob a forma de concessão, a Câmara de Aveiro anuncia uma "renovada aposta", dando seguimento ao "compromisso assumido de implementar ajustamentos" que "corrijam erros e omissões" nas carreiras de autocarros e ligações fluviais.



Autarquia e concessionária acordam em introduzir 18 novos horários e 15 alterações no período de funcionamento.



Em comunicado, a edilidade acredita que irá melhorar "a relação com a procura" dos transportes "cuidando de dar resposta às reclamações e propostas dos Utentes".



As alterações aos serviços da Aveirobus, marca comercial explorada pela Transdev, vão entrar em vigor na próxima segunda-feira, dia 6 de março.



Os novos horários dão especial atenção aos transportes escolares.



"No final do primeiro semestre de 2017 será realizada uma operação profunda de avaliação", informa a Câmara [ver nota de imprensa nas galerias relacionadas].