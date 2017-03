O município de Albergaria-A-Velha agendou para o próximo domingo, pelas 17:00, a inauguração da obra mais votada no Orçamento Participativo.



O arranjo urbanístico da Avenida Nossa Senhora do Socorro é um dos selecionados no âmbito das candidaturas relativas ao ano 2015/2016.



Segundo um comunicado, a intervenção implicou um investimento de aproximadamente 35.000 euros e contemplou a repavimentação do arruamento de acesso à capela, bem como a criação de passeios, drenagem de águas pluviais e a requalificação do espaço envolvente à imagem da Nossa Senhora do Socorro.



Na primeira edição do Orçamento Participativo foram submetidas quase 100 propostas, tendo sido selecionados 38 projetos para votação. Registaram-se mais de 8200 votos e, em fevereiro de 2016, os três projetos mais votados foram apresentados numa sessão pública.



Para além do arranjo na Avenida Nossa Senhora do Socorro, os munícipes escolheram a criação de um albergue para animais errantes e o embelezamento do cruzamento da Rua da Cruz com a EN16, em Angeja.



O projeto de instalação de um albergue, que inclui canil e gatil já se encontra adjudicado e tem um prazo de execução de 30 dias.

O edifício irá ocupar uma área de 385 metros quadrados em São Marcos e será composto por 26 celas, um depósito de rações e um pequeno espaço de arrumos.

Quanto à obra de embelezamento do cruzamento da Rua da Cruz com a EN16, o procedimento de contratação encontra-se em curso. O projeto inclui a criação de passeios e de um parque de estacionamento, bem como de um parque de lazer com várias espécies de árvores.



A Câmara deu início esta semana ao período de submissão de propostas para o Orçamento Participativo 2017 que tem uma dotação global de 120 mil euros, mais 20 por cento do que na primeira edição, com um limite de 30 mil euros de investimento para cada freguesia.