Aveiro: Jogos de ténis de mesa animam pavilhão do CENAP no âmbito de parceria com Associação Académica 02 mar 2017, 16:54 O Centro Atlético Póvoa Pacense, em Aveiro, recebe esta semana os campeonatos nacionais universitários de ténis de mesa, com os melhores praticantes a nível nacional.



Segundo o presidente da direcção, Nelson Santos, a parceria a Associação Académica da Universidade de Aveiro tem permitido apresentar localmente "grandes atletas" de outras modalidades, nomeadamente de badminton.



"O pavilhão do CENAP, é cada vez mais uma mais valia para a região, um pavilhão com 20 anos, a necessitar de obras, mas uma estrutura onde os melhores atletas nacionais tem vindo a atuar com regularidade", referiu.



Um palco que recebe regularmente jogos de futsal, basquetebol, andebol, hóquei patins e também provas de patinagem artística e ginástica rítmica.



"Grandes nomes nacionais e internacionais passaram recentemente por este espaço desportivo, tais como a selecção inglesa de hóquei patins, a campeã nacional de ginástica rítmica, Tânia Domingues, entre muito outros", vincou Nelson Santos em nota de imprensa do CENAP. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)