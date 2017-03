Ílhavo investe no EB1 da Marinha Velha e repavimentação da Avenida José Estêvão 02 mar 2017, 12:45 A Câmara de Ílhavo deu luz verde ao projeto de ampliação/conservação da EB1 e Jardim de Infância da Marinha Velha.



Um investimento de 492.800 euros previsto na Carta Educativa do Município de Ílhavo, para criar "condições necessárias a um desenvolvimento educativo de qualidade no 1º ciclo, bem como integrar o jardim-de-infância da Marinha Velha no mesmo edifício".



O novo estabelecimento de ensino remodelado/renovado, terá diversas áreas funcionais como 4 salas de aula (1º ciclo), uma sala de atividades pré-escolar, biblioteca, sala de expressão plástica, Cozinha/copa, sala polivalente/refeitório, gabinete de professores, entre outros espaços.



Ainda por Ílhavo, a Câmara abriu concurso público para a empreitada de repavimentação da Avenida José Estêvão, ba Gafanha da Nazaré, pelo valor de 180.000 euros e prazo de execução de 75 dias.



"Esta intervenção tem por objetivo criar melhores condições de segurança aos utentes desta via, propiciando pavimentos consolidados e uniformes, melhor sinalização horizontal e vertical e com as devidas condições de escoamento das águas pluviais", refere a edilidade.

