O executivo municipal de Ílhavo tomou conhecimento da resolução dos protocolos de utilização dos serviços do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI) celebrados com as Câmaras Municipais de Vagos, Anadia, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Aveiro.



O fim da colaboração intermunicipal surge na sequência da nova lei que entrou em vigor, implicando "um conjunto de obras de beneficiação e à adoção de novas medidas de gestão com vista ao acolhimento, estadia e encaminhamento dos animais capturados".



Segundo a edilidade ilhavense, a lotação do CROACI está esgotada "de forma permanente e sistemática".



A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) está a dar "os primeiros com vista à construção de um equipamento capaz de fazer face às necessidades dos municípios que a integram".



Por isso, a Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à resolução dos protocolos "de modo a que sejam promovidas as necessidades impostas pela lei".