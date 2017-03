Fotografias que deram a Portugal 1º prémio no World Fotographic Cup vão estar em exibição.



Santa Maria da Feira vai transformar-se, pelo segundo ano consecutivo, numa mostra do melhor que há na área da fotografia e vídeo. De 11 a 14 de Março, o Parque de Exposições da Feira recebe a 12ª edição da EXPOFOTO, uma iniciativa que junta representantes nacionais e internacionais de empresas do sector, uma iniciativa organizada pela Associação Portuguesa de Profissionais da Imagem (APPImagem).



Ao todo 40 expositores vão mostrar os seus produtos numa mostra aberta a empresas, entusiastas da fotografia e vídeo e alunos da área. Subordinada ao tema “TheWay” (O Caminho), a exposição, que tem como principal função apresentar os produtos e novidades na área da imagem, pretende também orientar os profissionais para o caminho a seguir e para a necessidade da formação, essencial para que seja feito um bom trabalho.



Segundo a organização, trata-se de uma mostra única na Europa porque não se dedica apenas a um tema específico, mas sim todos os sectores da fotografia, desde Retrato, Casamento, Video, Fotografia de Familia, Moda, entre outros.



A EXPOFOTO realiza-se nestes moldes há 12 anos, desde o ano passado, o evento foi transferido para o norte do país o que se revelou um sucesso.No ano passado, mais de 4 mil pessoas passaram pela EXPOFOTO.



Fotos vencedoras do WPC em exibição



Este ano, quem passar pela exposição vai ter ainda oportunidade de ver de perto as fotografias que levaram, pela segunda vez consecutiva, Portugal a ganhar o prémio World Photographic Cup, cuja a cerimónia decorreu no Japão.



Recorde-se que Portugal entrou no concurso internacional da imagem, concorrendo às seis categorias da edição, com um total de 15 fotógrafos de todo o país e arrecadou 34 pontos no total, ficando à frente de países como EUA e Rússia (2º e 3º classificados).



Os amantes da fotografia estão convidados a passar pelo Parque de Exposições e apreciar aquelas que foram consideradas as melhores imagens do mundo da fotografia.