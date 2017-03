Prisão suspensa para assaltante que negou autoria do crime 02 mar 2017, 10:30 Um homem de 42 anos, servente de pedreiro, foi condenado por furto qualificado a três anos de cadeia que o Tribunal de Aveiro suspendeu com a obrigação do arguido ficar sujeito a controlo de abstinência do consumo de estupefacientes e, eventualmente, tratamento médico da especialidade. Apesar do acusado negar a autoria do assalto por arrombamento de porta a uma residência na rua do Passal, em Beduído, Estarreja, o coletivo de juizes entende que "existe prova "abundante" para dar o crime como provado. O indivíduo foi visto quando a família residente estava a chegar a casa, tendo arremessado vários artigos no valor de 2 mil euros para um campo de milho próximo. O indivíduo, que já cumpriu penas de cadeia efetivas por factos idênticos, acabaria intercetado pela GNR na rua da Quinta Velha. "Aproveite a oportunidade que o tribunal lhe está a dar, procure um rumo diferente para a sua vida. Se não cumprir as obrigações, vai preso", advertiu a juiza presidente após a leitura do acórdão. Notícias Relaccionadas 20 fev 2017, 10:50 Suspeito de assalto diz que passava no local mas não foi o autor Classifique esta notícia: Sem classificação

