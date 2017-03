Concedida liberdade condicional a Tó Jó, condenado a 25 anos pela morte dos pais em Vale de Ílhavo 02 mar 2017, 00:35 António Jorge Machado, condenado em agosto de 2001, vai sair em liberdade condicional a 7 de Março próximo, apurou NotíciasdeAveiro.



Desde 2012 que o Tribunal de Execução de Penas (TEP) de Coimbra recusava os requerimentos apresentados por Tó Jó, como era conhecido, com aquela pretensão.



Cerca de um ano depois da última tentativa, a 22 de fevereiro passado, por renovação da instância, foi entendido que estavam reunidos os pressupostos necessários para a libertação do condenado e confirmar na sua reinserção social.



Tanto o Conselho Técnico do Estabelecimento Prisional de Coimbra como o Ministério Público deram pareceres favoráveis.



Para isso contribuiram, entre outros critérios, a ausência de problemas disciplinares na cadeia, o cumprimento adequado de medidas de flexibilização da pena, nomeadamente saídas precárias. Mas também foi tido em conta que dedicou-se à formação, incluindo frequência de ensino superior nas áreas da contabilidade, marketing e negócios internacional, com aproveitamento. Efetua, de forma autodidacta, análise de mercados financeiros e ocupa-se da leitura de livros técnicos. Assim como possuir um local onde fixar residência e apoio quando sair, no caso de uma familiar próxima (tia).



Tó-Jó, condenado pelas mortes, a golpes de faca, dos pais, na casa destes, em Vale de Ílhavo, está privado de liberdade desde agosto de 1999. Tinha 23 anos quando foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro.



Atualmente com 40 anos, o antigo músico e vocalista da banda de death metal ´Agonizing Terror´ (à direita na foto), passou os últimos 17 em reclusão, atingindo em abril do ano passado dois terços da pena que deveria terminar em agosto de 2024. O condenado assume a autoria dos crimes, reconhecendo a gravidade e consequências nefastas dos mesmos, lamentando não ter conseguido evitar a conduta. O TEP viu sinceridade no arrependimento, acreditando que não irá cometer outros factos daquela espécie.



Mortes por interesse económico e não alegado culto satânico Sara, ex.esposa de Tó Jó, e Nuno Lima, amigo, também arguidos no processo, foram absolvidos das acusações - respectivamente autoria moral e autoria material de homicídio - por falta de provas no envolvimento nas mortes do médico e esposa. O colectivo deu como provado que os crimes foram cometidos apenas por um motivo "fútil", o interesse económico e não por outros qualificativos alegados pela acusação com base na tese da PJ, concretamente o quadro de "liturgia" de grupo, relacionado com a apologia da morte e cultos de Satanás. A ocorrência dos crimes na altura do eclipse solar terá sido, assim, uma coincidência [ver artigos de arquivo abaixo]. * Crédito de foto: Agência Lusa, arquivo histórico disponível online

