Ilhavo: Duplo homicídio acaba em 25 anos de cadeia 17 abr 2001, 22:50 Sem complacência nem atenuantes. A cumprir toda a pena, António Jorge (Tó Jó) só deverá sair da cadeia quando tiver quase 50 anos. O filho do casal Santos foi condenado, por cúmulo jurídico, a 25 anos de prisão (o máximo estabelecido no código penal português) pela autoria material do duplo homicídio dos pais. Terá de se descontar dois já cumpridos.



Os arguidos Sara, ex esposa de Tó Jó, e Nuno Lima, amigo, foram absolvidos das acusações - respectivamente autoria moral e autoria material de homicídio - por falta de provas.



Apesar de fortes indícios, não foi possível ao colectivo concluir "para além de dúvida razoável" o envolvimento destes arguidos na madrugada sangrenta. As provas não permitiram estabelecer a prática de alguns factos imputados pela acusação, com base nas investigações policias, opinião de peritos e outros testemunhos. Por exemplo, que Sara planeou com Tó Jó os crimes ou que Nuno Lima esteve com o parricida na casa, sendo co-autor dos homicídios.



No caso do amigo, os relatórios de ADN feitos a vestígios de sangue não foram conclusivos, ficando a dúvida se esteve no momento da matança na residência do casal Santos. Já em relação a Sara, o juiz presidente não escondeu que o colectivo considerou "muito seriamente" a hipótese de ser condenada. "Ficámos com a intuição de que planeou mas não a convicção jurídica", referiu, lembrando que "não pode haver livre arbítrio". Paulo Valério foi ao ponto de afirmar que Sara tem "um certo estilo kitsh que não é convincente", apresentando-se "extravagante" e revelou uma inocência "inverosímil".



Quanto a Tó Jó, "quis desempenhar o papel de mau" cometendo actos de uma "brutalidade insuportável" e, portanto, "terá de ser condenado".



Satanismo só de aparência



O colectivo deu como provado que os crimes foram cometidos apenas por um motivo "fútil", o interesse económico e não por outros qualificativos alegados pela acusação com base na tese da PJ, concretamente o quadro de "liturgia" de grupo, relacionado com a apologia da morte e cultos de Satanás. A ocorrência dos crimes na altura do eclipse solar terá sido, assim, uma coincidência.



Pendente de recurso



O julgamento do duplo homicídio chegou ao fim mas o processo judicial, ao que tudo indica, poderá manter-se nos tribunais por mais algum tempo. O eventual recurso do Ministério Público para instância superior, a acontecer, ditará novas diligências. A representante da Procuradoria pedira nas alegações finais penas de prisão também para Sara (25 anos) e Nuno Lima (sem especificar).



Reacções



"Esta foi a primeira fase", ressalvou Celso Cruzeiro, advogado de Sara, considerando, no entanto, que o colectivo "julgou bem". Na opinião do causídico "não foram produzidas provas objectivas que permitissem concluir da participação" da sua constituinte "seja a que título for" no crime. "Verdadeiramente, não saberemos tudo que aconteceu", acrescentou.



"Muito satisfeito" estava também o advogado de Nuno Lima que disse esperar agora pelo transito da sentença em julgado. Manuel Cantista insistiu, ainda, no aspecto do ADN, reafirmando que "o perfil coincidente" de vestígios de sangue não resulta da participação de Nuno no crime mas de uma anterior reunião de todos na residência dos Santos. O advogado mostrou-se, também, crítico com os termos em que a comunicação social tratou o caso, considerando que o seu cliente fora indevidamente julgado, e condenado, pela opinião pública.



Resignada, Ana Maria Marçalo, que defendeu Tó Jó, afirmou não ter havido forma de atenuar a pena. "Era a decisão esperada", referiu.

A sala do tribunal esteve cheia de populares, amigos e familiares. À saída, muitos indignaram-se com o facto de ter sido apenas condenado o Tó Jó.

