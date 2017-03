Duplo homicídio: Suspeito é filho do casal assassinado em Ilhavo 17 ago 1999, 22:44 Um crime macabro com alguns contornos ainda por desvendar. A Polícia Judiciária de Aveiro deteve o presumível autor do duplo homicídio ocorrido, no concelho de Ilhavo, de 11 para 12 de Agosto passado. Não há explicação para o sucedido mas foram encontados indícios de ritual satânico e o facto de ter ocorrido após o eclipse levanta interrogações.



Trata-se do filho do casal assassinado, que estava, na altura, dado como ausente, em gozo de férias. Quando voltou, despertou alguma curiosidade nos agentes da PJ a ferida num dos braços. A explicação dada não convenceu e o presumível homicída acabaria por confessar. A Judiciária recuperou, mais tarde, em Mira a viatura desaparecida e os artigos retirados da casa. O suspeito, de 23 anos, matou os pais na própria residência com uma faca e tentado, sem sucesso, pegar fogo aos corpos, abandonando o local com alguns bens, nomeadamente ouro. O que torna este caso ainda mais chocante foi ter ocorrido, «eventualmente, num quadro de liturgia de grupo», expressão usada pelos investigadores policiais na nota à comunicação social. Uma espécie de rito satânico. A PJ coloca essa hipótese tendo identificado outros membros da seita. Encontrou também alguns livros sobre o tema em casa das vítimas. O suspeito foi apresentado durante a tarde a um juíz do tribunal de Ilhavo, onde se concentraram centenas de pessoas, obrigando a reforçar o número dos agentes da autoridade. Depois de ouvido, ficou detido no estabelecimento prisional de Aveiro a aguardar julgamento. De acordo com uma fonte policial, aparentava «grande calma», tendo exigido apenas que não fossem captadas imagens. O casal foi a enterrar em ambiente de grande consternação no mesmo dia em que a PJ anunciou a detenção do presumível autor dos crimes.



