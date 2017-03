´Vai Quem Quer´ e ´Viscondes´ eleitos os melhores do Carnaval de Estarreja 2017 01 mar 2017, 20:08 O grupo de samba ´Vai Quem Quer´ e o grupo apeado ´Viscondes´ foram os campeões da edição de 2017 do Carnaval de Estarreja que completou este domingo a segunda saída do corso.



No final dos festejos, o vereador da Cultura da Câmara, João Alegria, fez um "balanço extremamente positivo", lembrando que o evento conseguiu o pleno com o desfile noturno das Escolas de Samba.



"Aumentou muito a qualidade dos grupos, tivemos muito público, correu muito bem", resumiu o autarca citado em nota de imprensa.



Com um investimento global de 340 mil euros este ano, o Carnaval de Estarreja conheceu em 2017 melhorias "em diferentes componentes, desde a comunicação, à ambientação, acolhimento e logística".



Na programação, apostou-se em novas propostas que "tiveram o propósito de criar uma maior envolvência da comunidade e dos próprios grupos".



Segundo o presidente da Associação do Carnaval de Estarreja, Pedro Mendes, ficou na memória "a enchente do grande corso de domingo", remetendo para mais tarde um balanço final no que toca ao apuro de bilheteira. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)