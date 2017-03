A Randstad está a recrutar candidatos das áreas de tecnologias de informação (IT) para o pólo tecnológico da CreativeSystems em São João da Madeira.



A empresa abriu 50 vagas para funções como software developer, solutions architect ou project manager.



"As posições apresentam-se como uma boa oportunidade para os candidatos ao nível do desenvolvimento de carreira e internacionalização, com oportunidades para perfis juniores, com 2-3 anos de experiência, e profissionais com experiência consolidada", refere um comunicado.



Os seleccionados para integrar a tecnológica terão possibilidade de participar em projetos internacionais da Johnson Controls, empresa mãe da CreativeSystems, que desenvolve soluções e produtos tecnológicos na área da segurança.



Os candidatos podem aceder a www.randstad.pt/candidatos/creativesystems para obter mais informações e detalhes sobre as vagas.