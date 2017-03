A Câmara de Aveiro está a desenvolver "todos os procedimentos" para iniciar o pagamento da dívida municipal e entrar "em plena execução do Programa de Ajustamento Municipal (PAM)", informa o presidente da edilidade na sua mensagem mensal alusiva a fevereiro que é difundida no site da autarquia.



A primeira tranche no valor de 43 milhões de euros permitiu a devolução dos 10,5 milhões de euros do apoio transitório de urgência e o pagamento total de três empréstimos bancários de cerca de 30 milhões de euros.



Ribau Esteves lembra ainda que será possível efetuar "o pagamento de toda a dívida a associações, IPSS e Juntas de Freguesia e a vários outros credores".



O empréstimo do Fundo de Apoio Municipal (FAM) permitirá aceder a 85,5 milhões de euros em seis tranches trimestrais entre o primeiro trimestre de 2017 e o seguindo trimestre de 2018.



O financiamento irá permitir até ao final do próximo mês de março que a Câmara "cumpra em pleno a Lei Compromissos e que retome a autonomia de gestão" perdida por "força da péssima situação financeira".



Ribau Esteves lembra outras medidas já executadas desde o início do mandato, como redução da dívida em 45 milhões de euros, a

redução em 25% do número de funcionários da CMA (cerca de 200), o pagamento de todas as aquisições de bens e serviços dentro dos prazos legais desde o início de 2015 e a regularização do atraso da execução dos fundos comunitários, entre outros encargos por assumir.



O "compromisso de mudança para a boa gestão", escreve Ribau Esteves, "está a ser executado com realismo, seriedade e sucesso" para "iniciar uma nova etapa" camarária "com mais capacidade e autonomia, construindo a cada dia mais desenvolvimento e qualidade de vida".



"Temos uma Câmara mais capacitada, competente, cumpridora da Lei, prestadora de melhores serviços aos Cidadãos, com mais capacidade de investimento", garante o edil.



Ribau Esteves reafirma que estará disponível um "pacote muito forte de Fundos Comunitários do Portugal 2020 para investimentos" em Aveiro, prevendo gastar 40 milhões de euros nos sectores da Educação, Saúde, Habitação Social, Qualificação Urbana, Cultura, Modernização Administrativa, Mobilidade Suave (Ciclovias e Nova BUGA), o Turismo / Eventos Âncora, Ambiente, Baixo Vouga Lagunar, entre outras durante os próximos três anos.