Tribunal mantém pena de prisão a professora que matou filho recém nascido 01 mar 2017, 14:47 O Tribunal de Aveiro manteve inalterada a pena da professora de Vagos acusada de matar um filho recém nascido na casa de banho de uma escola primária (c/áudio). A mulher de 46 anos tinha sido condenada pelo Tribunal de Vagos a 13 anos e seis meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver, fatos que remontam a maio de 2011.



A repetição do julgamento foi ordenada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) após recurso da defesa. Segundo o acórdão dos juízes conselheiros, seria necessário reabrir a audiência para o tribunal clarificar a motivação, o estado emocional, ao longo da gravidez bem como depois dos factos, e eventuais factores que possam ter levado a cometer o crime. O Tribunal de Aveiro, segundo explicou o juiz presidente, não conseguiu encontrar factos novos e, portanto, não pode alterar a decisão do primeiro julgamento. Ficou, assim, por apurar a motivação do presumível crime e até o estado emocional e psíquico à data. "Não podemos fundamentar as decisões", referiu o juiz Raul Cordeiro. Arguida "não está em condições psíquicas e emocionais" Só um novo recurso impedirá a professora de começar a cumprir pena aquando do trânsito em julgado. O que a defesa deverá fazer, apelando a tribunais superiores. A arguida remeteu-se ao silêncio neste novo julgamento. "Não está em condições psíquicas e emocionais de dar uma explicação para o sucedido, que nem ela própria não conhece", referiu o advogado Sérvulo Ponciano [ouvir declarações nas galerias relacionadas]. O juiz presidente, no final da leitura do acórdão, infeferiu um requerimento da Procuradora do Ministério Público que pedia a detenção da arguida para notificação da decisão do coletivo, atendendo a que faltou à leitura sem apresentar justificação.



O Tribunal de Vagos deu como provado que a mulher, que teve anteriores abortos, matou o filho recém-nascido (37 semanas) na casa de banho da escola primária de Ponte de Vagos, onde lecionava. Colocou o bebé em sacos de plástico depois de o ter asfixiado e ocultou o corpo na bagageira do carro. Uma hemorragia levou a ser internada, onde a arguida declarou à médica obstetra que estava de 15 semanas e abortou. O corpo do recém nascido só foi descoberto pela cunhada dois dias depois.



A professora declarou no início do primeiro julgamento que não permeditou os factos ocorridos na casa de banho da escola básica de Ponte de Vagos. "Nunca tive intenção de matar, muito menos esconder", garantiu. (em atualização) Notícias Relaccionadas 02 nov 2016, 09:15 Psiquiatra não conseguiu apurar motivação no caso da mãe que matou recém nascido em Vagos 01 fev 2017, 18:07 MP não encontra quadro psicótico que justifique imputabilidade atenuada a mãe que matou recém nascido Classifique esta notícia: Sem classificação

