Visitas e trilhos na Marta do Buçaco 28 fev 2017, 18:31 A Fundação Mata do Buçaco tem à disposição do público uma oferta base de visitas e trilhos temáticos, com percursos distintos.



No dia 4 de março, venha conhecer o Trilho das Invasoras.



As inscrições são gratuitas. Mais info www.fmb.pt

