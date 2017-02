A estreia saldou-se por "contactos com várias empresas britânicas que ainda não optaram por Portugal para parceiro de fornecimento de bicicletas e/ou seus componentes".



O sector esteve representado em Inglaterra no âmbito do projeto ´Portugal Bike Value´, que é cofinanciado pelo Portugal 2020.



A feira, que decorreu na capital britânica entre 16 e 19 de Fevereiro, pôde conhecer o que de melhor se produz em Portugal.



A ABIMOTA, associação nacional das indústrias de duas rodas, organizou a presença de quatro empresas suas associadas: Avantisbike (Oliveira do Bairro), Esmaltina (Anadia), Órbita (Águeda) e BikeEmotion (Aveiro).

"A participação aconteceu num espaço conjunto, com o objetivo de estabelecer novos contactos comerciais que permitam aumentar o volume de vendas para o mercado do Reino Unido", refere um comunicado.



52 mil visitantes passaram pelo ExCeL London tendo oportunidade de ficar a par da oferta da bicicleta portuguesa. A Esmaltina e Órbita apresentaram as suas marcas, a Avantisbike competências sobre montagem e processo de pintura e BikeEmotion com soluções tecnológicas para sistemas de bike sharing.



A TABOR – Saddles, empresa com sede em Águeda e que desenvolve um projeto de internacionalização a título individual, esteve igualmente a partipar no certame.