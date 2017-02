Um operário metalúrgico de 44 anos, residente em Águeda, negou esta segunda-feira, no Tribunal de Aveiro a autoria de uma agressão violenta, com recurso a catana, que feriu gravemente um colega de trabalho da ex-companheira.



Os factos em julgamento remontam a agosto de 2015, no parque de estacionamento da empresa do concelho aguedense onde a vítima trabalhava.



O arguido, que responde por um crime de ofensas à integridade física grave qualificado e dois crimes de ofensas à integridade física simples, confirmou que foi ao encontro do ofendido, mas para o "admoestar a não meter-se com a mulher que é mãe de um filho meu".



Negou, contudo, a agressão com recurso a catana que terá causado um golpe na mão esquerda da vítima, que ficou 100 dias de baixa e sequelas físicas irreversíveis. "Só lhe agarrei pelo peito", garantiu.



O arguido alegou que o ofendido já surgiu com a mão cortada dentro do fato macaco, possivelmente "porque bebia muito" e queria esconder algum acidente de trabalho.



Negou, também, que tivesse dirigido a viatura, ao deixar o local, em direção a mais duas pessoas que testemunharam o episódio, a mulher do ferido e um outro operário.



O acusado explicou que continua a residir com ex-companheira, atualmente grávida, na mesma casa, embora "cada um faça a sua vida".



Depois, o tribunal ouviu o ofendido, para quem a colega inventou o suposto assédio e, assim, vingar um desentendimento anterior entre ambos no posto de trabalho.



"À hora de saída, ele entrou a alta velocidade de carro, com o filho no banco de trás, saiu de capacete enfiado e catana. Virou-se a mim, a ameaçar de morte, acabou por atingir-me no punho. Ao ir embora de carro, tivemos de desviarmo-nos e travou, senão acertava-nos", relatou.



O arguido não tem antecedentes criminais, tendo admitido que recusa tratamento médico a recorrentes problemas de depressão.