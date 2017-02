Irão e o Chile estão a exibir curtas-metragens produzidas no âmbito do Festival Internacional de Cinema AVANCA 27 fev 2017, 20:26 Segundo um comunicado, uma das presenças é a película “Joke”, resultado do workshop dirigido pelo realizador ucraniano Igor Parfenov e pela atriz da mesma nacionalidade Ellen Slusarchi.



Rodado em Avanca e na praia do Furadouro contou com a participação de elementos de várias nacionalidades, nomeadamente Rússia, Reino Unido e Japão, para além de portugueses.



“Joke” integrou a seleção oficial do “Festival Internacional de Cine de Lebu”, um evento que acontece na Região chilena de Biobío. Este festival que comemorou a sua 17ª edição, que tem polos de exibição na Argentina, Cuba, Guatemala e Espanha, teve este ano Portugal como país convidado.



Para além deste filme, foi igualmente exibido na seleção oficial do evento, a curta-metragem de animação “Galope” de Raquel Felgueiras, uma obra cinematográfica que tem tido uma extensa exibição em festivais por todo o mundo e que nasceu como filme de abertura do Festival de Cinema AVANCA.



Este filme de animação irá ser brevemente exibido na seleção oficial de “11th International 100- Second Film Festival” de Teerão no Irão e integrou a seleção Kids Frames do “FRAMES – Portuguese Film Festival” que acaba de acontecer em várias cidades da Suécia, pelo quarto ano consecutivo.



O Festival AVANCA 2017, que irá acontecer como habitualmente na última semana de julho próxima, voltará a apostar fortemente nos workshops internacionais dirigidos por personalidades do cinema mundial, procurando uma prática criativa e uma exploração narrativa e tecnológica direcionada para a efetiva produção de filmes.



Ao longo dos 20 anos que marcam a 21ª edição deste evento, vários foram os filmes que apesar de terem tido um tempo de produção máximo de cinco dias, foram exibidos e distinguidos em diversos festivais no país e no estrangeiro.

