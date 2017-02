Assembleia da República lembra que é urgente desassorear a Ria de Aveiro 27 fev 2017, 18:54 A Resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo "urgência no desassoreamento e regulação dos caudais da ria de Aveiro" foi publicada hoje no Diário da República. A Resolução n.º 34/2017 aprovada em plenário a16 de dezembro passado pede ao Governo para promover "as necessárias obras de desassoreamento da ria de Aveiro e de reforço de diques e margens, avançando de imediato com o projeto de desassoreamento". Os partidos esperam também que seja garantido, nos termos anunciados pelo Ministro do Ambiente, a realização dessas obras dentro dos prazos previstos, que seria a apresentação a concurso no 2º trimestre de 2017 e conclusão durante o ano de 2019, no prazo de um ano e seis meses. A Resolução solicita que o Governo assegure a utilização dos sedimentos resultantes das dragagens do desassoreamento para reforço das margens da ria e consolidação das praias do distrito de Aveiro mais afetadas pela erosão costeira. Bem como "estude e concretize soluções de regulação dos caudais da ria, que permitam complementar as obras de desassoreamento com caudais mais constantes e melhores condições de navegabilidade, evitando que os terrenos agrícolas sejam invadidos e salinizados". Espera-se também que o Governo "promova o desenvolvimento da região, reforçando o papel central da ria de Aveiro e envolvendo a Administração do Porto de Aveiro, S. A., bem como outras entidades, associações e comunidades locais". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

