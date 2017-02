A PSP de Ovar identificou ontem, pelas 17:20, um mulher, de 76 anos, por suspeita de furto de um telemóvel.



Segundo informa o relatório semanal de ocorrência do comando distrital, o equipamento em causa foi recuperado.



Entre várias detenções por condução sob efeito de álcool, na cidade de Ovar um indivíduo de 53 anos foi intercetado no dia 21 de fevereiro, a meio da tarde, a circular no seu velocípede com uma taxa de de 3,15 gramas/litro.



No dia anterior, na Feira, um homem de 48 anos acusou às 17:45 uma taxa crime de 2,39.



Em Aveiro, a 22 de fevereiro, pelas 19:20, um condutor de automóvel, de 64 anos, circulava com taxa de alcoolemia de 2,32 gramas / litro.