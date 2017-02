O Município de Águeda recebe, entre os dias 7 e 9 de abril, o IMBA Europe Summit, Congresso Europeu de BTT, evento que irá trazer ao concelho os maiores especialistas da modalidade.

No âmbito do desenvolvimento do projeto do Centro de BTT em Águeda, a Autarquia participou nas duas edições anteriores (2015 em Ramatuelle, Côte d´Azur, e 2016 em Schweinfurt, Alemanha), sendo agora o parceiro principal na organização da edição de 2017.

O principal propósito desta iniciativa promovida pela IMBA Europe International Mountain Bicycling Association Europeia é favorecer o desenvolvimento de oportunidades na área do BTT, através do fortalecimento de sinergias entre os diferentes stakeholders, dando a conhecer quais as tendências da atualidade no que se refere ao mercado do BTT. Com um programa diversificado, abordando temáticas como: a construção dos percursos e trilhos de acordo com as regras e requisitos da IMBA; o desenvolvimento da modalidade do BTT por toda a Europa; a conservação da natureza e o impacto do BTT nesta; as acessibilidades e a construção de trilhos; a importância do envolvimento da comunidade, bem como a importância do desenvolvimento de parcerias entre todos os envolvidos de forma a maximizar o impacto económico deste sector.

A iniciativa pretende receber não só participantes nacionais, mas também europeus e destina-se a todos os interessados no desenvolvimento da modalidade, desde entidades privadas, empresas do sector, estudiosos, entidades públicas, atletas, clubes desportivos ou simplesmente apaixonados pelas duas rodas. As inscrições para participar na cimeira já estão a decorrer e podem ser realizadas através do seguinte link: http://www.imbaeurope.org/news/águeda-host-2017-imba-europe-mountain-bike-summit.

Águeda assume-se como um Concelho ligado às Duas Rodas, sendo conhecida a sua tradição industrial no fabrico das mesmas, o que lhe deu o título da terra das duas rodas. Por outro lado, as condições naturais do Concelho são ótimas para a prática das modalidades ligadas à bicicleta (BTT, downhill), existindo já diversos eventos que se realizam anualmente, como por exemplo a Bairrada Ultra Marathon e a Prova de Downhill do Ventoso. Existe também uma quantidade significativa de participantes que usam a bicicleta de forma recreativa e de lazer nos seus tempos livres com grande expressão nas freguesias serranas, nomeadamente na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba.

Esta iniciativa surge no âmbito da estratégia de promoção à utilização da bicicleta que a Autarquia tem vindo a desenvolver e que é elencada em vários projetos, como a construção do Centro Municipal de BTT e a requalificação da pista de Downhill do Ventoso.