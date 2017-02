PJ deteve trio suspeito de roubo e sequestro de que foi vítima empresário em Albergaria-A-Velha 27 fev 2017, 12:01 A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve dois homens e uma mulher, pela presumível autoria da prática de um crime de roubo, com sequestro de um empresário de 50 anos residente em Oliveira de Frades, sob ameaça de armas, factos ocorridos no passado dia 19 do corrente mês. Segundo um comunicado, a vítima, que conduzia um veículo automóvel, foi abordada na zona de Albergaria-a-Velha e, sob ameaça, obrigada a entrar na mala do carro, onde permaneceu durante cerca de três horas, vindo depois a ser abandonada na zona de Cantanhede, em local ermo, no interior de uma mata, amarrada a uma árvore. "Para além de dinheiro, os assaltantes retiraram-lhe os cartões multibanco e obrigaram-na, sob ameaça, a revelar os códigos secretos, efetuando depois alguns levantamentos", refere a PJ. Os ladrões apropriaram-se também do veículo de gama alta, que veio a ser localizado na zona do Porto, onde tentavam vendê-lo. A PJ contou com a colaboração da GNR de Leça da Palmeira. Os detidos, com idades compreendidas entre os 21 e 27 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

