PJ deteve trio suspeito de roubo e sequestro de que foi vítima condutor em Albergaria-A-Velha 27 fev 2017, 12:01 A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve dois homens e uma mulher, pela presumível autoria da prática de um crime de roubo, com sequestro do condutor residente em Oliveira de Frades e com recurso a armas, factos ocorridos no passado dia 19 do corrente mês. Segundo um comunicado, a vítima, que conduzia um veículo automóvel, foi abordada na zona de Albergaria-a-Velha e, sob ameaça, obrigada a entrar na mala do carro, onde permaneceu durante cerca de três horas, vindo depois a ser abandonada na zona de Cantanhede, em local ermo, no interior de uma mata, amarrada a uma árvore. "Para além de dinheiro, os assaltantes retiraram-lhe os cartões multibanco e obrigaram-na, sob ameaça, a revelar os códigos secretos, efetuando depois alguns levantamentos", refere a PJ. Os ladrões apropriaram-se também do veículo, que veio a ser localizado na zona do Porto, onde tentavam vendê-lo. A PJ contou com a colaboração da GNR de Leça da Palmeira. Os detidos, com idades compreendidas entre os 21 e 27 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)