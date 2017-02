Credores do Beira-Mar chamados a votar plano de recuperação 27 fev 2017, 10:47 O Tribunal do Comércio de Aveiro agendou para 21 de março, pelas 14:30, uma reunião de assembleia de credores do Sport Clube Beira-Mar para discussão e aprovação do plano de insolvência. Nos 10 dias anteriores à realização da assembleia a realizar no tribunal de Anadia, os credores podem consultar os documentos em causa. A comissão administrativa do Beira-Mar acredita que a proposta de recuperação irá ser aprovada, permitindo avançar para uma nova fase da vida do clube sem constragimentos da gestão judicial. Entretanto, para o dia 9 de março está marcada uma Assembleia Geral Extraordinária do clube para apresentação das contas da época 2014/2015. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

