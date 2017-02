Alerta de mau tempo na zona costeira 27 fev 2017, 09:39 A previsão meteo-oceanográficas, com base nos dados disponíveis, indica um agravamento da agitação marítima no período das 21:00 do dia 27 de hoje e as 03:00 do dia 1 de março, alerta a Capitania do Porto de Aveiro. Estão previstas ondas de noroeste, que poderão chegar aos cinco metros. Com a barra condicionada ou fechada, é proibida a circulação, ou qualquer tipo de atividades, nos molhes exteriores e esporões. A autoridade marítima pede para os cidadãos não circularem junto à orla costeira e zonas ribeirinhas nomeadamente, praias expostas ao mar e sujeitos ao efeito da rebentação. Assim como o reforço na vigilância das amarrações das embarcações atracadas nos cais e marinas ou fundeadas/amarradas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

