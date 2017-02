Empresas tecnológicas da cidade vão marcar presença no Mobile World Congress (MWC) 2017, considerado o maior encontro do mundo da indústria móvel.



A Ubiwhere e o consórcio Citibrain (Ubiwhere,Wavecom e Micro IO) estarão em Barcelona, Espanha, entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, para partilhar as suas soluções tecnológicas.



O "maior encontro do mundo para a indústria móvel", recebe, anualmente, "as últimas novidades e desenvolvimentos da área, permitindo a todos os participantes a oportunidade de ver, em primeira mão, produtos e soluções de última geração", refere um comunicado das empresas aveirenses.



Em 2016, mais de 100.000 profissionais de 204 países diferentes marcaram presença no evento.



Além de apresentarem as suas soluções tecnológicas, a Ubiwhere e o Citibrain querem aproveitar para contactar potenciais clientes e parceiros de negócio,



A Ubiwhere é uma empresa de software e de I&D nas áreas de Smart Cities, Telecomunicações e Internet do Futuro.



O consórcio Citibrain agrupa competências especializadas para criação de soluções inteligentes para as cidades, "melhorando

significativamente a qualidade de vida dos cidadãos".