Antevê-se um sábado de emoções fortes na Liga Placard, com a realização da última jornada da Fase Regular (todos os jogos estão agendados para as 17 horas), sendo que o destaque vai para a disputa do sexto lugar, que garante o apuramento direto para o playoff.

Illiabum Clube (sexto classificado) e CAB Madeira (no sétimo posto) encontram-se na discussão, com a turma de Ílhavo, dependente de si própria, a ter pela frente um difícil desafio no reduto do Vitória SC (transmissão na FPB TV), ao passo que a formação madeirense jogará tudo na não menos complicada deslocação à Luz, para defrontar o SL Benfica (ler artigo).