Ajustamento na concessão dos transportes de Aveiro reagendada para 6 de março 25 fev 2017, 00:16 PSD e CDS ´chumbaram´ na Assembleia Municipal de Aveiro, esta sexta-feira à noite, as propostas de recomendação apresentadas pelo Bloco de Esquerda e PCP em defesa dos transportes públicos, que contaram também com abstenções das restantes bancadas. "O serviço continua a ser péssimo e o descontentamento é enorme", resumiu Rita Batista, eleita bloquista, que, além da reposição do modelo anterior à concessão dada à Transdev, exigiu uma auditoria devido a indícios de pagamentos de algumas zonas por valores a mais do que é devido e a consequente devolução das quantias aos utentes. Já Filipe Guerra, do PCP, defendeu que seria útil "ouvir a população", proprondo uma reunião pública, em que tomassem parte, inclusivamente, responsáveis do concessionário. Paulo Marques, do CDS, não vê motivos para preocupações, atualmente, em relação aos transportes, pelo contrário. "Não vejo manifestações de pessoas, nem de sindicatos. Agora temos uma solução muito melhor", constatou. O PS espera que alguém assuma responsabilidades. "Pedimos garantias, disseram-nos que iam ser exemplares, que ia haver apoio ao utente nas paragens. Pelos relatos, encontramos situações anedóticas. Não é uma empresa inexperiente, como é possível apresentar um sistema com falhas. Ou o desenho está mal feito ou a empresa não a cumprir o desenho. A Câmara teve muito tempo e arrancou com erros básicos", criticou Francisco Picado. As propostas "estão ultrapassadas, por isso não pode ter o nosso voto", limitou-se a referir Manuel Prior, do PSD. Para Jorge Nascimento, do movimento independente, nesta fase, resta à Câmara "fazer cumprir os contratos". Ribau Esteves, presidente da Câmara, evitou repetir esclarecimentos prestados em ocasião anterior. Aproveitou, no entanto, para anunciar que a 6 de março, e não dia 1 como estava previsto, entra em vigor o ajustamento novo ao sistema de transportes. "Não é nenhuma reforma profunda, mas deriva das reclamações e falhas encontradas. Temos a certeza que vai melhorar ainda mais. A operação já está a correr bem, cumpre horários, tem desdobramentos nas linhas mais utilizadas, a bilhética funciona, existem paragens e horários ajustados às escolas", referiu o edil. As 20 principais paragens terão dentro de um ano painéis eletrónicos, esclareceu ainda Ribau Esteves, dando conta também que foi ontem aprovado com o concessionário o projeto de requalificação do centro coordenador de transportes e já existe acordo e indemnização paga com 14 funcionários alvo de despedimento coletivo. Serão feitos dentro de alguns meses inquéritos à população, sejam utentes ou não, para avaliar os transportes e saber como conquistar mais clientes. Antes de terminar a reunião da Assembleia Municipal, falou, no período aberto ao público, uma munícipe residente nas Taipas, a pedir que seja retomada a ligação a Oliveirinha em dia de feira. O presidente da Câmara admitiu uma solução de recurso, sem caráter de percurso regular para o destino em causa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

