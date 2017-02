A Grestel regressou à feira ´Ambiente´, em Frankfurt, Alemanha, para apresentar as novas coleções em grés fino.



A empresa de Vagos adianta que o stand presente no certame internacional, um dos mais concorridos do sector cerâmico, conseguiu uma "afluência de visitas superior a 30%, face ao ano anterior".



A Grestel apresentou os seus produtos com "recurso a técnicas inovadoras e de acordo com as últimas tendências do mercado", tendo empenhado a equipa de Investigação & Desenvolvimento (I&D).



Passaram pelo expositor visitantes de mercados tão distintos como os EUA, o Reino Unido, a França e a Escandinávia.



A empresa tem a terceira unidade fabril com 11.000 m2 de área coberta em funcionamento desde o final de 2016, estando preparada para "o aumento da capacidade necessária aos novos projetos".



A expectativa é que a nova fábrica permita um aumento de faturação superior a 40% já em 2017.



Fundada 1998, a Grestel dedica-se à produção de artigos de mesa, forno e acessórios de servir em grés fino.



Os produtos em grés fino, vitrificado e de elevada qualidade, estão posicionados num segmento médio/alto tanto no mercado doméstico como no profissional.



Além de marcas próprias tem como clientes Ralph Lauren, Crate&Barrel, Williams-Sonoma e, entre outras, John Lewis.



Com meio milhar de colaboradores, exporta para mais de 40 países, graças ao esforço feito nos últimos anos para diversificação para novas áreas geográficas e nichos de mercado de valor.