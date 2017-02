A Câmara de Estarreja diz que a reabilitação do mercado local "decorre a bom ritmo". Os trabalhos arrancaram em outubro do ano passado, com prazo de execução de um ano.



O executivo municipal liderado por Diamantino Sabina visitou as obras em curso onde se começam a desenhar os contornos do renovado equipamento municipal e de uma nova centralidade.



"A área de intervenção é, neste momento, um autêntico estaleiro, mas na zona superior destinado ao Mercado já se descortinam os espaços onde funcionarão os frescos, a carne e o peixe, ou as novas funcionalidades como o restaurante, a churrascaria, café/bar e esplanada. A criação de uma praceta e a demolição do corpo a sul irão tornar o Mercado mais convidativo, abrindo-o à cidade e ao usufruto público", refere um comunicado.



A zona da Feira (espaço descoberto) será totalmente remodelada e contempla cerca de uma centena de lugares, garantindo a permanência dos atuais comerciantes.

Para além das melhores condições para feirantes, está a ser criada uma zona aprazível para captar mais visitantes e utentes.



Uma vertente que fará a diferença neste projeto será a implementação de áreas verdes e ajardinadas. A área verde total terá um aumento considerável de 56%, de 1900 m2 para 2970 m2, e serão plantadas 70 novas árvores e transplantadas 10. Foi necessário abater sete árvores devido ao seu débil estado fitossanitário e 5 palmeiras, que estavam a causar estragos nas infraestruturas de águas e esgotos.



Na área envolvente ao Tribunal Judicial também se opera uma reformulação com aumento de lugares do parque de estacionamento e melhor ordenamento.



Outra das componentes da empreitada foi a realização das obras de beneficiação da Avenida 25 de Abril.



As obras em curso nesta zona central da cidade implicam um investimento global de quase 1,9 milhões de euros com conclusão prevista para outubro próximo.