O Núcleo de Investigação Criminal de Oliveira de Azeméis apreendeu esta semana diversos objetos furtados em Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis.



Segundo um comunicado, a ação desenvolveu-se no âmbito de uma investigação por roubo na via pública de dois telemóveis e dinheiro.



O caso remota a 12 de fevereiro.



"As vitimas, que necessitaram de receber tratamento hospitalar, reconheceram os autores do roubo, tratando-se de dois jovens de 18 e 19 anos, já referenciados por outros ilícitos criminais", refere a GNR.



Quatro buscas domiciliárias permitiram apreender cinco portáteis, cinco telemóveis, duas máquinas fotográficas, um tablet, duas munições e um gorro.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.



A operação contou com a colaboração do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis.