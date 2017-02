Bloco de Esquerda/ Concessão cria insólito nos transportes: utentes de zona 1 têm pago passe de zona 2 24 fev 2017, 09:25 A concessão da MoveAveiro tem sido um fracasso colossal com enormes prejuízos para a população. À medida que mais se vai sabendo, mais casos de completa incompetência e inoperacionalidade têm sido descobertos. As paragens de autocarros no concelho não estão identificadas. A 7 de fevereiro, o Bloco entregou na Assembleia Municipal uma proposta para, entre outras medidas, se proceder à identificação das paragens. Desde então e ainda antes da discussão e da proposta, as paragens tem vindo a ser identificadas. O Bloco saúda que a medida por si proposta esteja já a fazer caminho.No entanto, a identificação das paragens colocou em evidência mais um caso de abuso por parte da empresa. Há utentes que estão a pagar um passe de zona 2 (38 euros) quando deveriam estar a pagar um passe de zona 1 (26,70 euros). O Bloco exige que seja devolvido o valor cobrado em excesso a estes utentes desde 1 de janeiro, que seja feita uma auditoria ao sistema de zonagem para verificar se há mais casos de cobrança abusiva e que seja concluído o processo de identificação das paragens. Anteriormente à concessão esta questão das zonas não se colocava. Agora, passageiros ao tirarem passe foi-lhes referido que a sua paragem era equivalente a "Azurva (Pontão A17)" ou seja zona 2. Agora, com a identificação da paragem descobriram que a mesma se designa "Urbi-Vouga / Alagoas" e que é de zona 1.Este é mais um exemplo de como o privado gere pior porque não tem como prioridade os interesses da população e porque não é sujeito a escrutínio democrático. A decisão do PSD/CDS-PP, com o apoio dos Presidentes de Junta do PS, em concessionar a empresa tem prejudicado gravemente a população.A proposta do Bloco de Esquerda sobre transportes públicos será discutida e votada hoje na Assembleia Municipal. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

