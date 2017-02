O centro comercial Forum Aveiro recebeu a certificação ISO 14001, "uma norma que pauta as melhores práticas em matéria de sistema de gestão da qualidade ambiental e que atesta o compromisso do centro comercial para com o meio ambiente e impacto na comunidade".



De acordo com um comunicado, "o sistema de gestão ambiental do Forum Aveiro foi concebido, não só para controlar os impactos ambientais decorrentes da atividade do Centro, como para melhorar a sua ecoeficiência, encorajando também que os seus fornecedores e parceiros adotem um modelo de melhores práticas de sustentabilidade".



“O compromisso do Forum Aveiro com o Ambiente não é novo. Sempre encarámos com muita seriedade este desígnio pois o impacto positivo sobre os nossos negócios, nas comunidades que nos circundam e junto com quem trabalhamos, é incontestável. Esta certificação internacional não só nos deixa orgulhosos, como sela o compromisso do Forum Aveiro na melhoria da sua ecoeficiência, uma senda constante na nossa atividade”, disse o diretor, Vasco Varela.



A ISO 14001 é a norma internacional para um sistema de gestão da qualidade ambiental e ajuda na identificação, priorização e gestão dos riscos ambientais. Apesar de não obrigatória, hoje é generalizada a nível internacional e serve de referência a um conjunto vasto de organizações, independentemente das suas áreas de atividade e da sua dimensão.