A nova edição do Orçamento Participativo do Município de Albergaria-A-Vela conta com um aumento de dotação em 20 por cento.



Ao todo, atinge 120 mil euros, mais 20 por cento do que no ano passado. Existe um limite de 30 mil euros de investimento para cada freguesia.



A submissão de propostas tem início a 1 de março.



"O Orçamento Participativo (OP) é um instrumento de participação dos munícipes na gestão da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e relevante para o exercício de uma cidadania mais ativa", refere um comunicado.



Excluem-se as propostas que envolvam eventos, como espetáculos, festivais, concertos ou outros de natureza semelhante.



A submissão de candidaturas decorre até 31 de março. O período de votação decorre entre 1 e 30 de junho.



A seleção dos projetos vencedores será feita até 15 julho, tendo a Câmara Municipal 24 meses para os executar.