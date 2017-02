Ameaçou com caçadeira em discussão motivada por estacionamento 23 fev 2017, 15:34 A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, deteve um homem de 52 anos, serralheiro, pela prática dos crimes de ameaças com arma de fogo e posse de arma e munições proibidas. De acordo com um comunicado, os factos remontam ao passado dia 10 de janeiro, numa localidade do concelho de Águeda. "O detido, na sequência de uma discussão motivada pelo parqueamento de uma viatura automóvel, empunhou uma caçadeira na direção de um casal, donos da referida viatura, que, de imediato, assustados, fugiram do local", refere a Judiciária. Já no dia de hoje, após a realização de buscas domiciliárias, foi possível apreender duas espingarda caçadeiras, bem como diversas munições. Depois de presente a interrogatório judicial, o suspeito foi restituído à liberdade com a obrigação de fazer apresentações semanais no posto da GNR até à realização de julgamento. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

