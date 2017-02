A OLI, o maior produtor de autoclismos da Europa do sul, cresceu pelo terceiro ano consecutivo, tendo registado em 2016 um volume de negócios de 48,5 milhões de euros, o que traduz um aumento de 5,4% face ao ano de 2015.



Segundo informa a empresa com sede em Aveiro, "este comportamento ascendente foi impulsionado pelo crescimento de 21,5% das exportações para a Alemanha, a maior economia europeia, onde a empresa constituiu em 2016 uma filial, com o objetivo de apoiar um plano de expansão internacional no mercado alemão e nos mercados vizinhos da Europa de Leste, através de uma maior proximidade com distribuidores e retalhistas especializados".



No ano passado, a taxa de exportação da OLI manteve-se nos 80%, com a produção da fábrica de Aveiro a ser enviada para 70 países dos cinco continentes. A Europa foi o principal destino das exportações, sendo Itália, Alemanha, França e Escandinávia os principais mercados.



O ano de 2016 ficou ainda marcado pelo investimento na eficiência operacional, com a ampliação da fábrica em Portugal (mais 7.500m2) e o início da produção na Rússia de mecanismos para autoclismos em cerâmica.



Atualmente, a empresa integra 380 colaboradores em Portugal e tem uma produção semanal de 39 mil autoclismos e 159 mil mecanismos.



É a única fábrica portuguesa a produzir autoclismos interiores.