Na semana de 25 de Fevereiro a 2 de Março uma delegação da Associação de Produtores de Ovos Moles (APOMA) e representantes do Coral Polifónico de Aveiro irão realizar uma visita ao Parlamento Europeu c"om o intuito de divulgar a doçaria e cultura da nossa região, a convite do deputado do PCP no Parlamento Europeu, Miguel Viegas".



A deslocação "é realizada no âmbito do processo de internacionalização e valorização da produção nacional, nomeadamente no que se refere aos Ovos-moles de Aveiro, produto em relação ao qual o PCP teve um papel determinante no desbloquear pela Comissão Europeia do processo de certificação da ultracongelação, abrindo assim o caminho para a internacionalização certificada deste importante doce regional".



Aliando a cultura gastronómica com a cultural musical do distrito de Aveiro, o Coral Polifónico dará o seu contributo no momento da degustação que irá decorrer na próxima terça-feira nas instalações do Parlamento Europeu, em Bruxelas, informa o PCP.