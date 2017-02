24 anos e oito meses de cadeia para duplo homicida de Assilhó 23 fev 2017, 14:39 O autor confesso do duplo homicídio, de 40 anos, ocorrido em Assilhó, Albergaria-Velha, foi condenado a 24 anos e oito meses de cadeia pelo Tribunal de Aveiro, muito próximo do máximo, que são 25 anos. Serão descontados, apenas, os 10 meses de prisão preventiva. O cúmulo jurídico resulta das penas parcelares de dois homicídios qualificados agravados (18 anos cada), posse de arma proibida (três anos) e sete de coação (dois anos e meio cada). O coletivo de juízes fixou, ainda, o pagamento de uma indemnização de 155 mil euros, abaixo dos 600 mil euros pedidos pelos familiares das vítimas que deixaram filhos menores e viúvas. A "contundência" da pena resulta da "gravidade dos factos" provados, praticamente tudo que surgia na acusação, explicou o juiz presidente no final do acórdão. A advogada de defesa admitiu apresentar recurso, atendendo a que esperava uma pena menos pesada. O crime ocorreu em contexto de desentendimentos entre os três indivíduos por motivos relacionados com droga e repartição de proveitos de um assalto conjunto a uma gasolineira na localidade. Os crimes de coação agravados dizem respeito às presumíveis ameaças de que foram vítimas clientes que estavam num restaurante ao lado da residência onde ocorreram disparos fatais. Aquando do início do julgamento, o indivíduo confessou a autoria dos disparos à queima roupa, pelo menos sete segundo a acusação, num anexo da residência, mas alegando que foi ameaçado de morte e receava também que os falecidos fizessem mal aos seus familiares próximos, que estavam na casa principal. A pistola de 9 mm usada no crime tinha sido adquirida pouco tempo antes às vítimas. Além de posse de arma proibída, é imputada a posse de munições e pólvora. A discussão que precedeu os disparos terá resultado dos intervenientes se sentirem mutuamente ludibriados. O acusado ficou desagrado com a falta de qualidade da droga vendida e os falecidos, ambos de etnia cigana, por terem recebido como pagamento um fio de ouro falso. A defesa alegou que o arguido não apontou "diretamente" a arma aos clientes do restaurante vizinho, onde um dos baleados se refugiara e acabaria por falecer. Notícias Relaccionadas 25 out 2016, 11:44 Autor de duplo homicídio de Assilhó confessa disparos mortais em resposta a ameaças 30 jan 2017, 15:17 MP aponta pena máxima para autor de duplo homicídio de Assilhó Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)