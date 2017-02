Bloco de Esquerda abre debate para elaborar programa autárquico em Aveiro 23 fev 2017, 11:33 O Bloco de Esquerda divulgou o seu "Manifesto da candidatura autárquica" em Aveiro, apostando na "participação e mobilização de todos e todas". "Recusamos o modelo que concebe a democracia como apenas uma escolha feita de quatro em quatro anos. Só uma democracia plena poderá responder às necessidades sociais e construir a alternativa a 12 anos de governação PSD/CDS-PP em Aveiro. Aveiro viveu os últimos anos em retrocesso: aprofundaram-se as desigualdades sociais e territoriais e degradaram-se as condições ecológicas. Ao longo destes 12 anos fomos perdendo qualidade de vida, o direito à habitação, os serviços públicos e transportes coletivos, o usufruto dos espaços públicos com qualidade e a política cultural definhou", refere o documento de análise da situação autárquica local. O Bloco lembra que foi contra a proposta de saneamento financeiro em curso. "Recentemente, a direita – ora com o voto favorável, ora com a abstenção do PS – aprovou um Plano de Ajustamento Municipal que obriga à fixação da taxa máxima em todos os impostos, taxas e tarifas municipais durante os próximos 20 anos e várias outras medidas lesivas para a população. É necessária uma alternativa social para vencer este programa de austeridade para Aveiro", lê-se. Para os bloquistas locais, é chegada a altura de mobilizar os aveirenses para fazer a diferença. "Criaremos e iremos a todos os espaços abertos ao debate para a construção do nosso programa eleitoral para cidadãos e cidadãs, associações, comissões de moradores e de utentes", refere a força partidária que possui um vogal na Assembleia Municipal e eleitos de freguesia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

