Ampliação do edifício da Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga em concurso público 23 fev 2017, 09:54 A Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga acaba de abrir concurso para a remodelação de edifício para instalação de creche e jardim de infância. A empreitada de obras públicas tem como valor do preço base do procedimento 250.000 euros, lê-se no anúncio hoje publicado no Diário da República. A ampliação do edifício da Santa Casa da Misericórdia tem um prazo de execução de 150 dias. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)