Fundação Jumbo para a Juventude apoia Fundação Mata do Bussaco 22 fev 2017, 23:00 A Fundação Mata do Bussaco recebeu, um cheque da Fundação Jumbo para a Juventude, no valor de 19945 euros, que serão integralmente investidos num projeto artístico designado de “MataBoo”. O referido projeto, submetido ao concurso “Juntos pela Juventude”, tem como objetivo potenciar os recursos naturais da Mata Nacional do Bussaco, dirigindo-os para atividades que sensibilizem o público jovem no âmbito da educação ambiental. O projeto divide-se em dois eixos - o social e o artístico – proporcionando duas atividades distintas que reúnem a comunidade de Eiras (Coimbra) em torno da educação ambiental e artística, tendo em conta as suas características demográficas e socioeconómicas. No Eixo social o projeto inclui a criação de um espetáculo de índole artística a ser apresentado na Mata Nacional do Bussaco (MNB), nos dias 24 e 25 de junho de 2017, que contará com a participação de jovens das diversas instituições e entidades locais. O Eixo artístico ("MataBoo") traduz-se num fim-de-semana (os dois dias já referidos) de atividades desenvolvidas na MNB, de cariz ambiental e artístico, com a participação do Jumbo Pão de Açúcar de Eiras e da comunidade local, sensibilizando para a consciência e prática ecológica. Existirão circuitos pela MNB onde os participantes serão surpreendidos por um showcooking com produtos da Mata, um contador de histórias, um concerto musical ou um laboratório improvisado com experiências. Além disso, terão também a oportunidade de alimentar e observar espécies animais ou aprender a plantar árvores, o que ajudará à reflorestação da MNB. A MataBoo será um evento aberto ao público em geral, pensado para famílias com crianças, um dia divertido e dinâmico na MNB. “É com enorme satisfação que atribuímos esta verba à Fundação Mata do Bussaco, pois temos consciência da importância de promover e potenciar o património nacional e com a grandiosidade deste projeto vamos muito além disso. Sabemos que desta forma estamos a contribuir para a formação destes jovens e crianças e para a promoção de uma alimentação saudável. Mais uma vez assumimos o nosso compromisso de contribuir para o bem-estar e qualidade de vida da comunidade da zona de influência das nossas lojas”, afirmou, ontem, aquando da entrega do cheque, o diretor do Jumbo Pão de Açúcar de Eiras, Luís Sousa. O presidente da Fundação Mata do Bussaco, António Gravato, e o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, agradeceram o “inestimável contributo” da Fundação Jumbo para a Juventude e prometeram apresentar um festival de artes de qualidade. “Estamos já a trabalhar desde outubro de 2016 na preparação de um trabalho artístico e cultural que vai dar oportunidade a muitas crianças, sobretudo as socialmente mais desfavorecidas, de serem artistas pela primeira vez e de pela primeira vez subirem a um palco, com uma produção cénica/teatral muito profissional, graças à ajuda da experiente Associação Escolíadas e ao apoio logístico da Câmara da Mealhada. Quem sabe se algumas destas crianças e jovens não terão aqui a oportunidade de descobrir a sua vocação e de todos nós não detetarmos talentos de que nos venhamos mais tarde a orgulhar”, afirmou António Gravato. No total, foram 16 os projetos vencedores do concurso Juntos pela Juventude, contabilizando uma verba de mais de 300 mil euros. Estiveram a concurso 200 projetos e foram distinguidos aqueles que mais se destacaram nas áreas da educação, da saúde e da reintegração.

Os projetos foram avaliados pelo júri composto por Fernando Nobre (Presidente da AMI), Helena Gonçalves (docente da Católica Porto Business School), Paulo Ferreira (jornalista) e Jorge Filipe (diretor de Recursos Humanos da Auchan Retail Portugal).



Sobre a Fundação Mata do Bussaco:

A missão da Fundação Mata do Bussaco passa pela preservação do importante património, disperso por 105 hectares de floresta, e desenvolver as suas diversas potencialidades, tendo como objeto principal a conservação do património natural e cultural, a investigação florestal, a educação ambiental e as atividades turísticas e de lazer. Compete à Fundação gerir de forma integrada o património florestal, histórico, cultural, religioso e militar que se combina de forma particularmente rica e diversificada na Mata Nacional do Bussaco.



Sobre a Fundação Jumbo para a Juventude:

A Fundação Jumbo para a Juventude (designação estabelecida para o caso de Portugal) reflete as boas práticas da Auchan Retail. Para além disso procura combater problemas sociais, comunitários, ambientais e proporcionar uma estrutura, uma competência e meios financeiros que respondam concretamente às prioridades sociais e educativas locais.

A Fundação destina-se a apoiar instituições ou associações portuguesas que desenvolvam trabalhos com jovens dos 5 aos 25 anos, localizadas nas zonas de implantação das lojas Jumbo e Pão de Açúcar. Cada país apoia projectos locais no domínio da educação, da saúde, reintegração pela formação e pelo emprego, preservação do meio ambiente, entre outros.

A Fundação Jumbo para a Juventude procura, ainda, desenvolver o orgulho de pertença dos seus colaboradores à volta de um projecto de cidadania. O envolvimento dos colaboradores de cada uma das lojas pode fazer-se de diversas formas, tais como, através do voluntariado, do recrutamento de jovens da associação para estágios ou trabalhos de verão, participação no funcionamento da associação, angariação de produtos em benefício da associação.

